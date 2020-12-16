У Києві розшукують 39-річного чоловіка, який пішов з квартири та зник безвісти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Відомо, що киянин зник у Печерському районі столиці.
"Увага! Розшук! Зник чоловік - Олексій Тукалевський, 1981 року народження (39 років). Пішов з квартири по вулиці Чеська (на Печерську) в Києві", - йдеться в повідомленні.
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Відомо також про прикмети чоловіка. Він був одягнений в зелену куртку (захисного кольору, оливкового), чорні джинси, чорні черевики. Він середнього зросту, 183 см. При собі був паспорт і гаманець.
"Мій телефон +380993859958, дружина Тетяна Тукалевська", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у столиці розшукується Олександр Щеголев 1995 року народження. Відомо, що 30 листопада він вийшов з дому, що в селі Квітневе Попільнянського району Житомирської області, і не повернувся. Він був одягнений в зелену куртку "Аляска", чорні спортивні штани та сірі кросівки. Відомо також про прикмети зниклого. Його зріст - 195 см, він худорлявої статури, має темне кучеряве волосся. Також зазначається, що чоловік страждає розладом психіки, він інвалід 2-ї групи. Ніяких документів при собі не має.
Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".
Раніше Politeka писала, що у Києві розшукують родичів 72-річної жінки, фото.