У Києві розшукують 39-річного чоловіка, який пішов з квартири та зник безвісти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Відомо, що киянин зник у Печерському районі столиці.

"Увага! Розшук! Зник чоловік - Олексій Тукалевський, 1981 року народження (39 років). Пішов з квартири по вулиці Чеська (на Печерську) в Києві", - йдеться в повідомленні.

Відомо також про прикмети чоловіка. Він був одягнений в зелену куртку (захисного кольору, оливкового), чорні джинси, чорні черевики. Він середнього зросту, 183 см. При собі був паспорт і гаманець.

"Мій телефон +380993859958, дружина Тетяна Тукалевська", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці розшукується Олександр Щеголев 1995 року народження. Відомо, що 30 листопада він вийшов з дому, що в селі Квітневе Попільнянського району Житомирської області, і не повернувся. Він був одягнений в зелену куртку "Аляска", чорні спортивні штани та сірі кросівки. Відомо також про прикмети зниклого. Його зріст - 195 см, він худорлявої статури, має темне кучеряве волосся. Також зазначається, що чоловік страждає розладом психіки, він інвалід 2-ї групи. Ніяких документів при собі не має.

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

Раніше Politeka писала, що у Києві розшукують родичів 72-річної жінки, фото.