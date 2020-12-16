В Киеве разыскивают 39-летнего мужчину, который ушел из квартиры и пропал без вести

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что киевлянин исчез в Печерском районе столицы.

"Исчез мужчина - Алексей Тукалевский, 1981 года рождения (39 лет). Ушел из квартиры по улице Чешская (на Печерске) в Киеве", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, у мужчины темные волосы, карие глаза и легкая щетина на щеках.

Алексей был одет в куртку цвета хакки, черные джинсы и черные ботинки. Рост - 183 см. При себе у него был паспорт и кошелек.

Супруга мужчины просит откликнуться те, у кого есть какая-либо информация о ее муже.

"Мой телефон +380993859958, жена Татьяна Тукалевская", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропал без вести 25-летний мужчина из Житомирской области. В последний раз его видели в Киеве. Александр Щеголев 1995 года рождения пропал еще около трех недель назад. Он вышел из дома в селе Квитневое и не вернулся. Был одет в зеленую куртку, черные спортивные штаны и серые кроссовки. Он высокого роста (195 см), худощавого телосложения, у него темные вьющиеся волосы. Также отмечается, что у мужчины расстройство психики, он является инвалидом второй группы.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.