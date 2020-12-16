Є припущення, що водій був "під шофе"

Під Києвом водій на мікроавтобусі "протаранив" декілька авто і втік з місця ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, джерела в правоохоронних органах повідомляють, що в середу, 16 грудня, в смт Чабани Київської області водій мікроавтобусу пошкодив одразу декілька машин і втік з місця аварії.

За попередніми даними, водій побив близько шести автомобілів, а потім залишив свій мікроавтобус в парку і втік.

Є припущення, що чоловік за кермом був у стані алкогольного сп'яніння. На даний момент поліція розбирається в пригоді.

Раніше повідомлялось, що в Києві водій автомобіля Alfa Romeo, не впоравшись із кермуванням, влетів у відбійник.

Зазначається, що всі, хто був в салоні авто, були нетверезі.

"Зіткнення було доволі серйозним. Є постраждалі. Очевидці, які підбігли на допомогу, запевняють, що всі троє чоловіків, які були в авто - нетверезі. Зараз автівка досі стоїть на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна помітити, що автівку було серйозно пошкоджено в результаті зіткнення з відбийником. Зокрема, удар прийшовся на двері з боку водія.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.