Під Києвом водій на мікроавтобусі "протаранив" декілька авто і втік з місця ДТП
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, джерела в правоохоронних органах повідомляють, що в середу, 16 грудня, в смт Чабани Київської області водій мікроавтобусу пошкодив одразу декілька машин і втік з місця аварії.
За попередніми даними, водій побив близько шести автомобілів, а потім залишив свій мікроавтобус в парку і втік.
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Є припущення, що чоловік за кермом був у стані алкогольного сп'яніння. На даний момент поліція розбирається в пригоді.
Раніше повідомлялось, що в Києві водій автомобіля Alfa Romeo, не впоравшись із кермуванням, влетів у відбійник.
Зазначається, що всі, хто був в салоні авто, були нетверезі.
"Зіткнення було доволі серйозним. Є постраждалі. Очевидці, які підбігли на допомогу, запевняють, що всі троє чоловіків, які були в авто - нетверезі. Зараз автівка досі стоїть на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах можна помітити, що автівку було серйозно пошкоджено в результаті зіткнення з відбийником. Зокрема, удар прийшовся на двері з боку водія.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.