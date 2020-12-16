Есть предположение, что водитель был "под шофе"

Под Киевом водитель на микроавтобусе "протаранил" несколько авто и скрылся с места ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, источники в правоохранительных органах сообщают, что в среду, 16 декабря, в пгт Чабаны Киевской области водитель микроавтобуса повредил сразу несколько машин и скрылся с места аварии.

По предварительным данным, водитель побил около шести автомобилей, а затем оставил свой микроавтобус в парке и скрылся.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что поперек дороги стоит авто, но микроавтобус уверенно идет "напролом". Не справившись с первого раза, водитель отъезжает назад и еще раз "таранит" машину. Тогда микроавтобус уже "подвинул" авто и проехал во двор, где, как видно на фото, "впечатался" еще в одну машину.

Есть предположение, что мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент полиция разбирается в происшествии.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель автомобиля Alfa Romeo, не справившись с управлением, влетел в отбойник.

Отмечается, что все, кто был в салоне авто, были пьяны. В результате ДТП машина была серьезно повреждена. В частности, удар пришелся на дверь со стороны водителя.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.