У Києві на дівчину напали і викрали велику суму грошей
Журналісти видання Обозреватель дізналися, що в Дніпровському районі Києва стався напад, під час якого двоє чоловіків пограбували дівчину.
Пограбування сталося на вул.Митрополита Андрія Шептицього.
За кермом автомобіля Nissan Juke була молода дівчина. Двоє чоловіків у масках-балаклавах підрізали їй дорогу і підбігли до її машини. Один чоловік розбив скло з боку водійських дверей і витягнув дівчину на вулицю. Тим часом другий нападник витягнув дві сумки з грошима з салону авто.
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Після цього грабіжники сіли в автомобіль Skoda і зникли з місця злочину. За інформацією джерел видання, дівчина втратила мільйон гривень.
Користувачі мережі в коментарях припустили, що грабіжники працювали за наводкою
Також раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть чоловіка, який влаштував стрілянину і пограбував відділення "Укрпошти".
Так, прокуратурою було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на відділення "Укрпошти". Злочин стався ще в липні 2020 року у Деснянському районі столиці. Чоловік у масці, озброївшись пістолетом, зайшов у приміщення пошти, вистрілив у стелю та заявив про пограбування. Тоді він забрав з кас близько 5 тисяч грн, після чого зник з місця злочину.
Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото
Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.