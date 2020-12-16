В Киеве на девушку напали и похитили крупную сумму денег

Журналисты издания Обозреватель узнали, что в Днепровском районе Киева произошло нападение, во время которого двое мужчин ограбили девушку.

Ограбление случилось на ул. Митрополита Андрея Шептицого.

За рулем автомобиля Nissan Juke была молодая девушка. Двое мужчин в масках-балаклавах подрезали ей дорогу и подбежали к ее машине. Один мужчина разбил стекло со стороны водительской двери и вытащил девушку на улицу. Тем временем второй нападающий вытащил две сумки с деньгами из салона авто.

После этого грабители сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления. По информации источников издания, девушка лишилась миллиона.

Пользователи сети в комментариях предположили, что грабители работали по наводке

Также ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, устроившего стрельбу и ограбившего отделение "Укрпочты".

Так, прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение "Укрпочты". Преступление произошло еще в июле 2020 года в Деснянском районе столицы. Мужчина в маске, вооружившись пистолетом, зашел в помещение почты, выстрелил в потолок и заявил об ограблении. Тогда он забрал из касс около 5 тысяч грн, после чего скрылся с места преступления.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.