У Києві жінка-водій збила пішохода та втекла з місця ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на вулиці Васільківській у Голосіївському районі столиці водійка автомобіля Hyundai збила жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Повідомляється, що в результаті ДТП жінка вижила, однак отримала травми.

"На щастя, потерпіла жива, але самостійно підвестися не змогла. Зараз її оглядають у кареті швидкої. Причини ДТП встановлюються", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото з місця ДТП можна побачити карету швидко та жінку, яка лежить на дорозі.

В коментарях кияни скаржаться, що в цьому місці вже давно варто було б поставити світлофор.

"Бо там вже давно потрібно світлофор зробити, нерегульований перехід максимально запаркований постійно, оглядовість дуже погана", "Краще зробити максимально якісне освітлення переходу, аніж лупити світлофори", "Ви, мабуть, жодного разу там не ходили, всі йдуть в кишеню і на пошту, і цей перехід найзручніший, але дуже стрьомний, краще б прибрали світлофор, той що нижче", "Там найнебезпечніший перехід, який я бачив в Києві. Якщо навіть їхати повільно, можна не відреагувати, якщо хтось вийде швидко", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.