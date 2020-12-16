В Киеве женщина-водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на улице Васильковской в Голосеевском районе столицы водитель автомобиля Hyundai сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Сообщается, что в результате ДТП женщина выжила, однако получила травмы.

"К счастью, потерпевшая жива, но самостоятельно подняться не смогла. Сейчас ее осматривают в карете скорой. Причины ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото с места ДТП можно увидеть карету и женщину, которая лежит на дороге.

В комментариях киевляне жалуются, что в этом месте уже давно стоило бы поставить светофор.

Там уже давно нужно сделать светофор, нерегулируемый переход максимально запаркован постоянно, обзорность очень плохая", "Лучше сделать максимально качественное освещение перехода, чем лупить светофоры", "Вы, видимо, ни разу там не ходили, все идут в "Кишеню" и на почту, и этот переход самый удобный, но очень стремный, лучше бы убрали светофор тот, что ниже", "Там самый опасный переход, который я видел в Киеве. Если даже ехать медленно, можно не отреагировать, если кто-то выйдет быстро", - пишут в комментариях.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.