У Києві чоловік у стані алкогольного сп‘яніння забирав жінку з лікарні та в результаті і сам був госпіталізований

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на вулиці Лобановського 140, сталася ДТП, у якій водій автомобіля Smart в‘їхав у припаркований автомобіль " Нової пошти" Citroen.

Пасажирка Smart розповіла, що вона була у лікарні і попросила свого чоловіка забрати її. Втім, вона не знала, що чоловік в цей час вживав алкогольні напої.

Водій "Нової Пошти" сказав, що його опонент "надув" у драгер 2 проміле.

Коли чоловік пройшов тест на алкоголь, його госпіталізували, оскільки він травмувався під час ДТП. В результаті аварії він отримав черепно-мозкову травму, травму грудної клітини та забій правого суглоба на нозі.

На опублікованих кадрах можна побачити, що Smart в'їхав в машину "Нової пошти", а дружина п'яного водія розповідає, що була у лікарні та не знала, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше повідомлялось, що у Києві на вулиці Васільківській у Голосіївському районі столиці водійка автомобіля Hyundai збила жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. В результаті ДТП жінка вижила, однак отримала травми.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.