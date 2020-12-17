В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения забирал женщину из больницы и в результате и сам был госпитализирован

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на улице Лобановского 140, произошло ДТП, в котором водитель автомобиля Smart въехал в припаркованный автомобиль "Новой почты" Citroen.

Пассажирка Smart рассказала, что она была в больнице и попросила своего мужа забрать ее. Впрочем, она не знала, что мужчина в это время употреблял алкогольные напитки.

Водитель "Новой Почты" сказал, что его оппонент "надул" в драгер 2 промилле.

Когда мужчина прошел тест на алкоголь, его госпитализировали, поскольку он травмировался во время ДТП. В результате аварии он получил черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и ушиб правого сустава на ноге.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что Smart въехал в машину "Новой почты", а жена пьяного водителя рассказывает, что была в больнице и не знала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Васильковской в Голосеевском районе водитель за рулем Hyundai сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП на "зебре" женщина выжила, однако получила травмы, потому на место приехали медики.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.