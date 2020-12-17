У Києві чоловік пограбував магазин і вистрибнув у вікно
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, повідомляється, що в Києві на Русанівській Набережній, 4, до магазину зайшли чоловік із жінкою. Чоловік поводив себе неадекватно та відкрито заволодів товаром у магазині.
Помітивши це, продавчині заблокували двері магазину та викликали охорону, однак чоловік, як у фільмах, вистрибнув у вікно і втік. При цьому він залишив у магазині жінку сам на сам із новими, створеними ним проблемами.
Гостра на язик Нікітюк публічно відшила Остапчука і партнера по "Танцях з зірками": "У мене немає серця"
Біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "Як виглядає рана...", фото
Морози до -16 і дощі вдарять по українцях, погода готує нові тортури після ожеледиці: "З 14 грудня..."
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
На опублікованих фото можна побачити жінку крадія та розбите ним вікно.
Раніше повідомлялось, що в Дніпровському районі Києва стався напад, під час якого двоє чоловіків пограбували дівчину.
За кермом автомобіля Nissan Juke була молода дівчина. Двоє чоловіків у балаклавах підрізали їй дорогу і підбігли до авто. Один чоловік розбив скло з боку водійських дверей і витягнув дівчину на вулицю. Тим часом другий нападник витягнув дві сумки з грошима з салону авто. Після цього грабіжники сіли в автомобіль Skoda і зникли з місця злочину. За інформацією джерел столичних журналістів, дівчина втратила мільйон гривень.
Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".
Раніше Politeka писала, що у Києві відбувається чергове протистояння між мешканцями Русанівських садів та будівельниками.
Також Politeka писала, що під ОП влаштували шоу в одних трусах, кадри: "дівчина на кулі".