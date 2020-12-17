В Киеве мужчина ограбил магазин и выпрыгнул в окно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что в Киеве на Русановской Набережной, 4, в магазин зашли мужчина с женщиной. Мужчина вел себя неадекватно и открыто завладел товаром в магазине.

Заметив это, продавщицы заблокировали дверь магазина и вызвали охрану, однако мужчина, как в фильмах, выпрыгнул в окно и скрылся. При этом он оставил в магазине женщину один на один с новыми, созданными им проблемами.

На опубликованных фото можно увидеть жену вора и разбитое им окно.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева произошло нападение, во время которого двое мужчин ограбили девушку.

За рулем автомобиля Nissan Juke была молодая девушка. Двое мужчин в балаклавах подрезали ей дорогу и подбежали к авто. Один мужчина разбил стекло со стороны водительской двери и вытащил девушку на улицу. Тем временем второй нападавший вытащил две сумки с деньгами из салона авто. После этого грабители сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления. По информации источников столичных журналистов, девушка потеряла миллион гривен.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

Ранее Politeka писала, что в Киеве происходит очередное противостояние между жителями Русановских садов и строителями.

Также Politeka писала, что под ОП устроили шоу в одних трусах, кадры: "девушка на шаре".