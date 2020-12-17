У Києві виникла масштабна пожежа на Шулявці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, зазначається, що на Шулявці, ймовірно, горить склад секонд-хенда.

"Ні дня без проблем на Шулявці. Ось, припустимо, зараз пожежа. Схоже, що горить склад з секонд-хендом. Дим відчувається навіть у найближчих офісах при закритих вікнах", - йдеться в повідомленні.

Також у мережі з'явилось відео з місця події, на якому можна побачити стовп густого диму, що стоїть над будівлею.

В повідомленні не дарма наголосили на "проблемності" Шулявки.

Так, раніше повідомлялось, що у Києві на автодорозі впало одразу три стовпи освітлення, через що було паралізовано рух транспорту.

Інцидент стався на оновленому шляхопроводі на Шулявці.

"Справжній транспортний колапс на Шулявці. На обновленому шляхопроводі впали одразу три стовпи освітлення. Рух транспорту паралізовано у всі 4 сторони. Ремонт робили Равшан із Джамшудом чи що?" - йдеться в повідомленні.

Стовпи лежали поперек дороги, заблокувавши рух транспорту. На інцидент вже відреагував мер столиці Віталій Кличко, пообіцявши притягнути до відповідальності винних у неякісному відновленні мосту. Як відомо, вартість моста становила близько 600 тисяч доларів.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.