"Ни дня без проблем..."

В Киеве возник масштабный пожар на Шулявке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, отмечается, что на Шулявке, вероятно, горит склад секонд-хенда.

"Ни дня без проблем на Шулявке. Вот, допустим, сейчас пожар. Похоже, что горит склад с секонд-хендом. Дым ощущается даже в ближайших офисах при закрытых окнах", - говорится в сообщении.

Также в Сети появилось видео с места происшествия, на котором можно увидеть столб густого дыма, стоящий над зданием.

В сообщении не зря акцентировали на "проблемности" Шулявки.

Так, ранее сообщалось, что в Киеве на автодороге упало сразу три столба освещения, из-за чего было парализовано движение транспорта.

Инцидент произошел на обновленном путепроводе на Шулявке.

"Настоящий транспортный коллапс на Шулявке. На обновленном путепроводе упали сразу три столба освещения. Движение транспорта парализовано во все 4 стороны. Ремонт делали Равшан с Джамшудом что ли?" - говорится в сообщении.

Столбы лежали поперек дороги, заблокировав движение транспорта. На инцидент уже отреагировал мэр столицы Виталий Кличко, пообещав привлечь к ответственности виновных в некачественном восстановлении моста. Как известно, стоимость моста составляла около 600 тысяч долларов.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.