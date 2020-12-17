У Києві завелась "конотопська відьма", яка виявилась шахрайкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці повідомляють про шахрайку-грабіжницю, яка ошукала пенсіонерку.

Так, вчора вдень під час відпрацювання Святошинського району на вулиці Героїв Космосу, 11, працівники поліції помітили бабусю 1947 року народження.

"Неозброєним оком було видно, що жінка у розпачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час з’ясування обставин поліцейські встановили, що до бабусі підійшла жінка, яка сказала, що вона відьма, гадалка та чаклунка із Конотопу.

"Попри намагання старенької уникнути спілкування, та нав‘язала їй свої "послуги", а в кінці "ритуалу" забрала у потерпілої золоту каблучку і втекла", - йдеться в повідомленні.

Працівники столичної поліції дуже швидко розшукали і затримали грабіжницю на Зодчих, 58. Нею виявилася Пінонік Галина Сергіївна 1970 року народження, уродженка Конотопського району.

"Шановні друзі, якщо маєте літніх родичів, будь ласка, повідомте їм про цей випадок - хай будуть обачнішими, на жаль, подібних шахраїв-грабіжників дуже багато", - застерігають киян.

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