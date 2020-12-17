В Киеве завелась "конотопская ведьма", которая оказалась мошенницей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице сообщают о мошеннице-грабительнице, которая обманула пенсионерку.

Так, вчера днем во время отработки Святошинского района на улице Героев Космоса, 11, сотрудники полиции заметили бабушку 1947 года рождения.

"Невооруженным глазом было видно, что женщина в отчаянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выяснения обстоятельств полицейские установили, что к бабушке подошла женщина, которая сказала, что она ведьма, гадалка и колдунья из Конотопа.

"Несмотря на попытки старушки избежать общения, та навязала ей свои "услуги", а в конце" ритуала" забрала у потерпевшей золотое кольцо и убежала", - говорится в сообщении.

Сотрудники столичной полиции очень быстро разыскали и задержали грабительницу на Зодчих, 58. Ею оказалась Пиноник Галина Сергеевна 1970 года рождения, уроженка Конотопского района.

"Уважаемые друзья, если у вас есть пожилые родственники, пожалуйста, сообщите им об этом случае - пусть будут осмотрительнее, к сожалению, подобных мошенников-грабителей очень много", - предостерегают киевлян.

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