Під Києвом двоє "кордівців" отримали поранення під час затримання підозрюваних у розбійному нападі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Операція пройшла в Баришівському районі Київської області 8 грудня.

Зловмисники кинули в силовиків гранату і відкрили вогонь у їхній бік. Щоб знешкодити зловмисників, спецпризначенці прострелили лідеру банди ноги.

Злочинне угруповання, про яке йде мова, очолював 28-річний житель району. Він підшукував об'єкти для нападів і розподіляв гроші і цінності. Також відомо, що зловмисник брав безпосередню участь в нападах і збуті краденого.

Поліція вилучила у зловмисників пістолет і патрони, гільзи, уламки гранати, газові балончики, наручники, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру і балаклави.

Крім того, правоохоронці провели обшуки і за місцем проживання учасників банди. Там поліція вилучила техніку, документи і речові докази, що підтверджують причетність до протиправної діяльності.

В результаті операції було затримано трьох учасників злочинної групи, вони зараз у СІЗО.

Проти учасників банди порушили кримінальні виробництва за двома статтями: про замах і про розбій.

Зазначається, що найближчим часом суд обере запобіжні заходи затриманим.

У поліції також опубліковали відео зіткнень між корду і бандою. Записи були зроблені на камери спостереження. На кадрах можна побачити, що при спробі затримання злочинців спецназівці отримали відсіч - ті намагалися "відбитися" від них, застосовуючи зброю і гранати.

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