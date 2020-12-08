Под Киевом двое "КОРДовцев" получили ранения при задержании подозреваемых в разбойном нападении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Операция прошла в Барышевском районе Киевской области во вторник, 8 декабря.

Злоумышленники бросили в силовиков гранату и открыли огонь в их сторону. Чтобы обезвредить злоумышленников, спецназовцы прострелили лидеру банды ноги.

Известно, что преступную группировку, о которой идет речь, возглавлял 28-летний житель района. Он подыскивал объекты для нападений и распределял деньги и ценности. Также известно, что злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбыте краденого.

У участников банды нашли пистолет и патроны, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор и балаклавы.

Были проведены обыски и по месту жительства участников банды. Там полиция изъяла технику, документы и вещественные доказательства, подтверждающие причастность к притивоправной деятельности.

В результате операции трех участников преступной группы задержали, они сейчас в СИЗО.

Против участников банды возбудили уголовные производства по двум статьям: о покушении и о разбое.

Отмечается, что в ближайшее время суд изберет меры пресечения задержанным.

В полиции также опубликовали видео столкновений между КОРДом и бандой. Записи были сделаны на камеры наблюдения. На кадрах можно увидеть, что при попытке задержания преступников спецназовцы получили отпор - те пытались "отбиться" от них, применяя оружие и гранаты.

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