У Києві двоє водіїв влаштували бійку прямо на дорозі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна спостерігати бійку двох водіїв прямо на проїжджій частині.

Відомо, що інцидент стався в Оболонському районі столиці.

Також зазначається, що у бійці брали участь водії ГАЗелі та фури.

"Куди ж без файту на дорозі? Обідня бійка на Оболоні - водій фури VS водій ГАЗелі. Робимо ставки", - йдеться в повідомленні.

Поки чоловіки билися, до них підійшов дідусь та спробував їх розійняти і, певно, пояснити, що не варто влаштовувати бої на дорозі. Чим закінчилась сварка із задіянням кулаків - невідомо.

Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік у стані алкогольного сп‘яніння забирав свою жінку з лікарні та в результаті і сам був госпіталізований.

Так, на вулиці Лобановського 140, сталася ДТП, у якій водій автомобіля Smart в‘їхав у припаркований автомобіль "Нової пошти" Citroen.

Пасажирка Smart розповіла, що вона була у лікарні і попросила свого чоловіка забрати її. Втім, вона не знала, що чоловік в цей час вживав алкогольні напої. Водій "Нової Пошти" сказав, що його опонент "надув" у драгер 2 проміле.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.