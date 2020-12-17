В Киеве двое водителей устроили драку прямо на дороге

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео, на котором можно наблюдать драку двух водителей прямо на проезжей части.

Известно, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

Также отмечается, что в драке принимали участие водители ГАЗели и фуры.

"Куда же без файта на дороге? Обеденная драка на Оболони - водитель фуры VS водитель Газели. Делаем ставки", - говорится в сообщении.

Пока мужчины дрались, к ним подошел дедушка и попытался их разнять и, наверное, объяснить, что не стоит устраивать бои на дороге. Чем закончилась ссора с задействованием кулаков - неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина сул за руль, чтобы забрать свою жену из больницы, а по итогу и сам был госпитализирован.

Так, на улице Лобановского 140, случилась авария. Водитель автомобиля Smart въехал в припаркованную машину "Новой почты" Citroen.

Женщина-пассажир машины Smart рассказала, что она была в больнице и попросила своего мужа забрать ее. По ее словам, она не знала, что муж в это время плотно выпивал. Водитель "Новой Почты" сказал, что его оппонент "надул" в драгер аж 2 промилле.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.