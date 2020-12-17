У Києві на Шулявському мосту виникла нова небезпека
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Так, кияни зробили фото, на яких можна побачити, що після падіння одразу трьох стовпів на Шулявському мосту дроти запитані "наживо".
В повідомленні зазначається, що це суперечить нормам безпеки, адже якщо хтось раптом захоче доторкнутись до дротів, можна буде легко "піджаритись".
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На світлинах можна побачити, що дроти просто висять в повітрі, і кожен охочий має до них доступ. При цьому щиток, до якого під'єднані дроти, відкритий.
Раніше повідомлялось, що на відремонтованому Шулявському мосту в Києві у вівторок, 15 грудня, сталася НП - на шляхопроводі впало відразу три електроопори.
"Справжній транспортний колапс на Шулявці. На обновленому шляхопроводі впали одразу три стовпи освітлення. Рух транспорту паралізовано у всі 4 сторони. Ремонт робили Равшан із Джамшудом чи що?" - йдеться в повідомленні.
Стовпи лежали поперек дороги, заблокувавши рух транспорту. На інцидент вже відреагував мер столиці Віталій Кличко, пообіцявши притягнути до відповідальності винних у неякісному відновленні мосту. Як відомо, вартість моста становила близько 600 тисяч доларів.
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