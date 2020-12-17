В Киеве на Шулявском мосту возникла новая опасность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, киевляне сделали фото, на которых можно увидеть, что после падения сразу трех столбов на Шулявском мосту провода запитаны "наживую".

В сообщении отмечается, что это противоречит нормам безопасности, ведь если кто-то вдруг захочет дотрунуться до проводов, можно будет легко "поджариться".

На фотографиях можно увидеть, что провода просто висят в воздухе, и каждый желающий имеет к ним доступ. При этом щиток, к которому подсоединены провода, открыт.

Ранее сообщалось, что на отремонтированном Шулявском мосту в Киеве во вторник, 15 декабря, произошло ЧП - на путепроводе упало сразу три электроопоры.

"Настоящий транспортный коллапс на Шулявке. На обновленном путепроводе упали сразу три столба освещения. Движение транспорта парализовано во все 4 стороны. Ремонт делали Равшан с Джамшудом что ли?" - говорится в сообщении.

Столбы лежали поперек дороги, заблокировав движение транспорта. На инцидент уже отреагировал мэр столицы Виталий Кличко, пообещав привлечь к ответственности виновных в некачественном восстановлении моста. Как известно, стоимость моста составляла около 600 тысяч долларов.

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