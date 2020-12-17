У Києві на пішоходному переході збили жінку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, за даними патрульних, нещодавно на бульварі Праці на нерегульованому пішохідному переході автомобіль Chery здійснив наїзд на жінку, що переходила дорогу.

Відомо, що потерпілу ушпиталили до медичного закладу.

Патрульні повідомили, що встановлювати всі обставини події будуть слідчі Дніпровського району.

"Закликаємо водіїв бути уважними, дотримуватись ПДР, не наражати себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, що жінка переходить дорогу по "зебрі", і одна машина зупинилась, щоб пропустити її, а інша вилетіла на дорогу та збила її.

Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік у стані алкогольного сп‘яніння забирав свою жінку з лікарні та в результаті і сам був госпіталізований.

Так, на вулиці Лобановського, 140, сталася ДТП, у якій водій автомобіля Smart в‘їхав у автомобіль "Нової пошти" Citroen, який був припаркований на узбіччі.

Пасажирка Smart розповіла, що вона була у лікарні і попросила свого чоловіка забрати її. Втім, вона не знала, що чоловік в цей час вживав алкогольні напої. Водій "Нової Пошти" сказав, що його опонент "надув" у драгер 2 проміле.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.