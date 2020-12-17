В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, по данным патрульных, недавно на бульваре Труда на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Chery совершил наезд на женщину, переходящую дорогу.

Известно, что потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Патрульные сообщили, что устанавливать все обстоятельства происшествия будут следователи Днепровского района.

"Призываем водителей быть внимательными, соблюдать ПДД, не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно заметить, что женщина переходит дорогу по "зебре", и одна машина остановилась, чтобы пропустить ее, а другая вылетела на дорогу и сбила ее.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения забирал свою жену из больницы и в результате и сам был госпитализирован.

Так, в столице произошло ДТП: водитель автомобиля Smart въехал в автомобиль "Новой почты" Citroen, который был припаркован на обочине.

Женщина, которая ехала с пьяным водителем в машине Smart, рассказала, что она была в больнице и попросила своего мужа забрать ее. Она утверждает, что не знала о том, что мужчина был пьян. Водитель "Новой Почты" тем временем расказал, что его оппонент "надул" в драгер 2 промилле.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.