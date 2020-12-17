У Києві чоловік пограбував жінку, а при затриманні поліцейськими послизнувся і впав
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.
Так, зазначається, що патрульні спільно зі очевидцем події затримали чоловіка, який пограбував жінку та намагався втекти з місця злочину.
За даними поліції, вони отримали повідомлення про грабіж на вулиці Корольова. Заявниця розповіла, що до неї ззаду підійшов невідомий їй чоловік, зірвав з неї золоті сережки почав тікати.
"Дизель шоу" покусився на святе, пішовши по стопах "Квартал 95": "Це ж треба, до такої гидоти..."
Змучений розлученням Володимир Остапчук розкрив сумні подробиці про екс-дружину: "Це на роки"
Біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "Як виглядає рана...", фото
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
Отримавши повідомлення про грабіж та вирушивши на виклик, поліцейські побачили громадянина, який вибігав з двору, та його в цей час наздоганяв чоловік. Зловмисник помітив патрульних та розгубився, через що послизнувся та впав. Інспектори затримали зловмисника, який тим часом так і не випустив свій "трофей" із рук.
Інцидент стався у Святошинському районі столиці, на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Раніше повідомлялось, що вчора вдень під час відпрацювання Святошинського району на вулиці Героїв Космосу, 11, працівники поліції помітили бабусю 1947 року народження, яка була явно в розпачі. Виявилось, що її ввела в оману "конотопська відьма" - шахрайка, яка під виглядом ворожки забрала у старенької гроші та каблучку.
Нагадаємо, під Києвом кинули гранату і відкрили вогонь по спецназівцям: відео перестрілки.
Раніше Politeka писала, що під Києвом п'яний хлопець влаштував стрілянину біля магазину: є поранений.
Також Politeka повідомляла, що під Києвом розшукують водія, який позбавив життя молодого хлопця.