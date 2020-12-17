У Києві чоловік пограбував жінку, а при затриманні поліцейськими послизнувся і впав

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, зазначається, що патрульні спільно зі очевидцем події затримали чоловіка, який пограбував жінку та намагався втекти з місця злочину.

За даними поліції, вони отримали повідомлення про грабіж на вулиці Корольова. Заявниця розповіла, що до неї ззаду підійшов невідомий їй чоловік, зірвав з неї золоті сережки почав тікати.

Отримавши повідомлення про грабіж та вирушивши на виклик, поліцейські побачили громадянина, який вибігав з двору, та його в цей час наздоганяв чоловік. Зловмисник помітив патрульних та розгубився, через що послизнувся та впав. Інспектори затримали зловмисника, який тим часом так і не випустив свій "трофей" із рук.

Інцидент стався у Святошинському районі столиці, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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