В Киеве мужчина ограбил женщину, а при задержании полицейскими поскользнулся и упал

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, отмечается, что патрульные совместно с очевидцем происшествия задержали мужчину, который ограбил женщину и пытался скрыться с места преступления.

По данным полиции, они получили сообщение о грабеже на улице Королева. Заявительница рассказала, что к ней сзади подошел неизвестный ей мужчина, сорвал с нее золотые серьги и начал убегать.

Получив сообщение о грабеже и отправившись на вызов, полицейские увидели гражданина, который выбегал из двора, и его в это время догонял мужчина. Злоумышленник заметил патрульных и растерялся, из-за чего поскользнулся и упал. Инспекторы задержали злоумышленника, который тем временем так и не выпустил свой "трофей" из рук.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы, на место вызвали следственно-оперативную группу.

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