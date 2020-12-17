В Киеве мужчина ограбил женщину, а при задержании полицейскими поскользнулся и упал
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, отмечается, что патрульные совместно с очевидцем происшествия задержали мужчину, который ограбил женщину и пытался скрыться с места преступления.
По данным полиции, они получили сообщение о грабеже на улице Королева. Заявительница рассказала, что к ней сзади подошел неизвестный ей мужчина, сорвал с нее золотые серьги и начал убегать.
Оборвалась жизнь Геннадия Кернеса, друг раскрыл обстоятельства и причину: "Вечная память"
"Холостячка" Ксения Мишина покорила чувственностью, приспустив "невидимое" платье: "Два дня до..."
Никитюк ответила взбешенному Евгению Кошевому, что происходит в "Квартал 95": "Сволочи!"
Ушел из жизни легендарный украинец: ему рукоплескали миллионы
Получив сообщение о грабеже и отправившись на вызов, полицейские увидели гражданина, который выбегал из двора, и его в это время догонял мужчина. Злоумышленник заметил патрульных и растерялся, из-за чего поскользнулся и упал. Инспекторы задержали злоумышленника, который тем временем так и не выпустил свой "трофей" из рук.
Инцидент произошел в Святошинском районе столицы, на место вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее сообщалось, что вчера днем во время отработки Святошинского района на улице Героев Космоса, 11, сотрудники полиции заметили бабушку 1947 года рождения, которая была явно в отчаянии. Оказалось, что ее "развела" "конотопская ведьма" - мошенница, которая под видом гадалки забрала у старушки деньги и кольцо.
Напомним, под Киевом бросили гранату и открыли огонь по спецназовцам: видео перестрелки.
Ранее Politeka писала, что под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.
Также Politeka сообщала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.