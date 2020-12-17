У Києві чоловік вкрав сейф у свого сусіда, поки той ходив у магазин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, правоохоронці повідомили, що сьогодні вночі вони отримали повідомлення від киянина, який повідомив, що поки він ходив до магазину, з його квартири на вулиці Курській зник сейф з цінними речами.

Патрульні прибули на місце злочину та помітили у дворі будинку чоловіка, який в цей час як раз вантажив сейф до автомобіля.

На запитання про те, що це за сейф, громадянин пояснив, що ввечері, коли він відпочивав у свого товариша, сусіди зверху почали "топити" їхню квартиру. Між сусідами виник конфлікт, який вони домовилися владнати пізніше. Через деякий час громадянин знову прийшов до сусіда, а побачивши, що помешкання не зачинене, він викрав з квартири сейф - так би мовити, в якості "компенсації" за затоплене житло.

Інцидент стався у Солом'янському районі столиці, на місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин та надання кваліфікації діям затриманого.

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