В Киеве мужчина украл сейф у своего соседа, пока тот ходил в магазин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, правоохранители сообщили, что сегодня ночью они получили сообщение от киевлянина, который сообщил, что пока он ходил в магазин, из его квартиры на улице Курской исчез сейф с ценными вещами.

Патрульные прибыли на место преступления и заметили во дворе дома мужчину, который в это время как раз грузил сейф в автомобиль.

На вопрос о том, что это за сейф, гражданин пояснил, что вечером, когда он отдыхал у своего товарища, соседи сверху начали "топить" их квартиру. Между соседями возник конфликт, который они договорились уладить позже. Через некоторое время гражданин снова пришел к соседу, а увидев, что помещение не заперто, он похитил из квартиры сейф - так сказать, в качестве "компенсации" за затопленное жилье.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы, на место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и предоставления квалификации действиям задержанного.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные совместно с очевидцем задержали мужчину, который ограбил женщину и пытался скрыться с места преступления. Впрочем, бегство обернулось неудачей - грабитель поскользнулся и упал прям "под носом" у полиции.

Напомним, под Киевом бросили гранату и открыли огонь по спецназовцам: видео перестрелки.

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