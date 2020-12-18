У Києві розшукують зниклу безвісти дитину
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, повідомляється, що у столиці зник 14-річний хлопець, який у середу, 16 грудня, пішов з дому і так і не повернувся.
"Увага! розшукується дитина! Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Чорноус Денис Олександрович, 2006 р.н., який 16.12.2020 пішов з дому за місцем проживання в м. Києві та по теперішній час не повернувся", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється також про прикмети хлопця. На вигляд йому від 14 до 16 років, зріст - приблизно 173 см, худорлявої тілобудови, волосся світле, коротко стрижений.
Хлопець був одягнений у помаранчеву куртку, чорні штани та чорні кросівки.
"При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером "102", - йжеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у столиці розшукується Олександр Щеголев 1995 року народження. Відомо, що 30 листопада він вийшов з дому, що в селі Квітневе Житомирської області, і не повернувся. Він був одягнений в зелену куртку, чорні спортивні штани та сірі кросівки. Також зазначається, що чоловік страждає розладом психіки, він інвалід 2-ї групи. Ніяких документів при собі не має.
Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".
Раніше Politeka писала, що у Києві розшукують родичів 72-річної жінки, фото.