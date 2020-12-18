В Киеве разыскивают пропавшего без вести ребенка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, сообщается, что в столице исчез 14-летний парень, который в среду, 16 декабря, ушел из дома и так и не вернулся.
"Внимание! разыскивается ребенок! Деснянским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Черноус Денис Александрович, 2006 г. р., который 16.12.2020 ушел из дома по месту жительства в г. Киеве и по настоящее время не вернулся", - говорится в сообщении.
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Сообщается также о приметах мальчика. На вид ему от 14 до 16 лет, рост - примерно 173 см, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженный.
Парень был одет в оранжевую куртку, черные брюки и черные кроссовки.
"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице разыскивается Александр Щеголев 1995 года рождения. Известно, что 30 ноября он вышел из дома, что в селе Квитневое Житомирской области, и не вернулся. Он был одет в зеленую куртку, черные спортивные штаны и серые кроссовки. Также отмечается, что мужчина страдает расстройством психики, он инвалид второй группы. Никаких документов при себе не имеет.
Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".
Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.