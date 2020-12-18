У Київській області ціла родина зазнала жорстоких катувань від грабіжників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.

Жорстокий злочин було скоєно у селі Лубянка Бородянського району Київської області ще 30 листопада.

Членів родини місцевого підприємця зв’язували та били, різали ножем кінцівки рук, заливали очі горілкою та катували розпеченою праскою.

Так, наприкінці листопада п’ятеро озброєних нападників у чорному одязі в балаклавах вдерлися до приватного будинку і близько години катували подружжя пенсіонерів та їхніх двох дітей заради отримання грошей.

Нападники забрали з будинку три тисячі долларів США, 8 тисяч гривень та ювелірні вироби. Вони втекли з місця події на двох автомобілях господаря будинку.

На місце злочину приїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи, карний розшук ГУНП та інші підрозділи кримінальної поліції.

Після розслідування злочину та збору необхідних доказів вчора, 17 грудня, близько шостої ранку розпочалися затримання і обшуки за адресами зловмисників. У них вилучили 9 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашнікова і боєприпаси до них. Також були вилучені спецзасоби, тактичний одяг, балаклави, рації та інші речі, які вказують на кримінальний промисел чоловіків. Також було знайдено та вилучено шість транспортних засобів і бус, який використовувався під час розбійного нападу. Викрадені автівки потерпілих також повернулися власникам.

Наразі лідер та члени банди затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

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