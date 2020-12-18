В Киевской области целая семья подверглась жестоким пыткам от грабителей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.
Жестокое преступление было совершено в селе Лубянка Бородянского района Киевской области еще 30 ноября.
Членов семьи местного предпринимателя связывали и били, резали ножом конечности рук, заливали глаза водкой и пытали раскаленным утюгом.
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Так, в конце ноября пятеро вооруженных нападавших в черной одежде в балаклавах ворвались в частный дом и около часа пытали супругов-пенсионеров и их двух детей ради получения денег.
Нападавшие забрали из дома три тысячи долларов США, 8 тысяч гривен и ювелирные изделия. Они сбежали с места происшествия на двух автомобилях хозяина дома.
На место преступления приехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи, уголовный розыск ГУНП и другие подразделения криминальной полиции.
После расследования преступления и сбора необходимых доказательств вчера, 17 декабря, около шести утра начались задержания и обыски по адресам злоумышленников. У них изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова и боеприпасы к ним. Также были изъяты спецсредства, тактическая одежда, балаклавы, рации и другие вещи, которые указывают на криминальный промысел мужчин. Также было найдено и изъято шесть транспортных средств и бус, который использовался во время разбойного нападения. Похищенные машины потерпевших также вернулись владельцам.
Сейчас лидер и члены банды задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они помещены в изолятор временного содержания.
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