У Києві декілька чоловіків натягнули людині на голову мішок, заштовхали в машину у повезли у невідомому напрямку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, нещодавно на лінію 102 надійшло повідомлення про викрадення людини. Заявниця на власні очі побачила, як декілька невідомих чоловіків побили та натягнули мішок на голову хлопцеві, заштовхали його в автомобіль Kia та поїхали у невідомому напрямку.

Жінці вдалось запам'ятати номер авто та прикмети незнайомців - всю цю інформацію вона надала поліції, і правоохоронці розпочали пошуки викраденого чоловіка та зловмисників.

Автомобіль з ймовірними викрадачами вдалось зупинити на проспекті Голосіївському. У салоні під час зупинки машини перебувало п'ятеро осіб.

Інспектори затримали ймовірних злочинців. В салоні також був і сам потерпілий, який відразу звернувся до патрульних за допомогою та розповів, що його викрали та везуть до лісу.

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