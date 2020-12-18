В Киеве несколько мужчин натянули человеку на голову мешок, затолкали в машину в повезли в неизвестном направлении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, недавно на линию 102 поступило сообщение о похищении человека. Заявительница на собственные глаза увидела, как несколько неизвестных мужчин избили и натянули мешок на голову парню, затолкали его в автомобиль Kia и уехали в неизвестном направлении.

Женщине удалось запомнить номер авто и приметы незнакомцев - всю эту информацию она предоставила полиции, и правоохранители начали поиски похищенного мужчины и злоумышленников.

Автомобиль с предполагаемыми похитителями удалось остановить на проспекте Голосеевском. В салоне во время остановки машины находилось пять человек.

Инспекторы задержали предполагаемых преступников. В салоне также был и сам пострадавший, который сразу обратился к патрульным за помощью и рассказал, что его похитили и везут в лес.

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