У Києві стався нещасний випадок з будівельником, зараз його намагаються врятувати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що будівельник оступився та провалився у яму.

Відомо, що інцидент стався біля магазину Good Wine.

При цьому про стан будівельника поки що нічого не відомо, а також не зазначається, про яку яму йде мова, однак прогнози щодо постраждалого висловлюють невтішні.

"Біля Гудвайна будівельник оступився і провалився в яму. Зараз йому намагаються надати допомогу, але шансів мало", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Києві повідомили про підозру у вбивстві громадянину Казахстана. Так, 44-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

У прокуратурі нагадали, що ввечері 8 грудня в підземному переході станції метро "Площа Майдан Незалежності" було виявлено тіло чоловіка.

Встановлено, що у ході спільного розпивання алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті чого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт та втік з місця вчинення злочину. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду медиків.

Нагадаємо, під Києвом кинули гранату і відкрили вогонь по спецназівцям: відео перестрілки.

Раніше Politeka писала, що під Києвом п'яний хлопець влаштував стрілянину біля магазину: є поранений.

Також Politeka повідомляла, що під Києвом розшукують водія, який позбавив життя молодого хлопця.