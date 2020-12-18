В Киеве произошел несчастный случай со строителем, сейчас его пытаются спасти

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что строитель оступился и провалился в яму.

Известно, что инцидент произошел возле магазина Good Wine.

При этом о состоянии строителя пока ничего не известно, а также не отмечается, о какой яме идет речь, однако прогнозы относительно пострадавшего высказывают неутешительные.

"Возле Гудвайна строитель оступился и провалился в яму. Сейчас ему пытаются оказать помощь, но шансов мало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о подозрении в убийстве гражданину Казахстана. Так, 44-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту умышленного убийства мужчины (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

В прокуратуре напомнили, что вечером 8 декабря в подземном переходе станции метро "Площадь Майдан Незалежности" было обнаружено тело мужчины.

Установлено, что в ходе совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте еще до приезда медиков.

Напомним, под Киевом бросили гранату и открыли огонь по спецназовцам: видео перестрелки.

Ранее Politeka писала, что под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.

Также Politeka сообщала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.