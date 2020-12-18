У Києві вогнем охопило багатоповерхівку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна побачити, як на одному з верхніх поверхів багатоповерхового будинку виникла пожежа.

На опублікованих кадрах можна побачити, як сильно почорніли стіни від масштабної пожежі, а густий чорний дим валить з вікна під'їзду.

Також на відео зняли момент прибуття рятувальників на місце НП.

"Здається мені, що ремонту буде трохи більше, ніж просто пофарбувати/побілити під'їзд", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пожежа сталася на вулиці Драгоманова, 31.

Про причини і наслідки пожежі наразі інформації немає. Також не повідомляється, чи є постраждали в результаті НП.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.

В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховались під ліжками.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру, було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.