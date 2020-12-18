В Киеве огнем охватило многоэтажку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в сети появилось видео, на котором можно заметить, как на одном из верхних этажей многоэтажного дома возник пожар.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как сильно почернели стены от масштабного пожара, а густой черный дым валит из окна подъезда.

Также на видео сняли момент прибытия спасателей на место ЧП.

"Сдается мне, что ремонта будет чуть больше, чем просто покрасить/побелить подъезд", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар произошел на улице Драгоманова, 31.

О причинах и последствиях пожара пока информации нет. Также не сообщается, есть ли пострадавшие в результате ЧП.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, было спасено 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - сообщили спасатели.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.