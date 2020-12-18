На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, у якій постраждали десять людей, двоє з яких - діти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу львівської поліції.

Так, у четвер ввечері, 17 грудня, на автодорозі Київ-Чоп біля села Конюхів в Стрийському районі Львівської області сталася аварія.

Водій мікроавтобуса Volkswagen Т4, у салоні якого перебувало сім пасажирів, при обгоні виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf.

В результаті зіткнення водії транспортних засобів - 34-річний житель Чернівців та 47-річний житель Закарпаття - отримали травми.

Також постраждали 22-річний пасажир "Гольфа" - житель Закарпаття, сім пасажирів мікроавтобуса (19, 25, 30, 66 , 69 років), а ще двоє дітей віком 2,5 і 4 роки - жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Всіх постраждалих в ДТП доставили в лікарню. Наразі медики уточнюють їхні діагнози.

Рятувальникам довелося застосувати гідравлічні інструменти, щоб деблокувати чотирьох постраждалих з пошкоджених авто.

Як видно на фото, обидві машини розбились буквально "всмятку", зазнавши серйозних пошкоджень.

Відомо, що водіям у рамках відкритої справи загрожує до трьох років тюрми.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.