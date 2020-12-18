На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП, в котором пострадали десять человек, двое из которых - дети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу львовской полиции.

Так, в четверг вечером, 17 декабря, на автодороге Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области произошла авария.

Водитель микроавтобуса Volkswagen Т4, в салоне которого находилось семь пассажиров, при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.

В результате столкновения водители транспортных средств - 34-летний житель Черновцов и 47-летний житель Закарпатья - получили травмы.

Также пострадали 22-летний пассажир "Гольфа" - житель Закарпатья, семь пассажиров микроавтобуса (19, 25, 30, 66 , 69 лет), а еще двое детей в возрасте 2,5 и 4 года - жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Всех пострадавших в ДТП доставили в больницу. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

Спасателям пришлось применить гидравлические инструменты, чтобы деблокировать четырех пострадавших из поврежденных авто.

Как видно на фото, обе машины разбились буквально "всмятку", понеся серьезные повреждения.

Известно, что водителям в рамках открытого деола грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.