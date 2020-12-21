У Києві зник безвісти 32-річний чоловік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що чоловік в останній раз виходив на зв'язок по телефону 18 грудня.

"Допоможіть у розшуку! Токар Віталій Вікторович, 16.10.1988 року народження.

Останній раз розмовляв по телефону з дружиною о 07.30 18 грудня 2020 по року. Далі телефон знаходиться поза зоною досяжності. Жив на Позняках, проспект Григоренка, 21. Працював на будівельному об'єкті, що по вул. Героїв Сталінграда (Оболонь)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він міг бути на вулиці Садовій (метро Славутич, район Осокорки).

Також повідомляється про прикмети зниклого чоловіка. Його зріст - 176 см, вага - 70-75 кг, худорлявої статури. Чоловік чорнявий, має сивину та виразні блакитні очі. На плечі в нього є татуювання "зелений дракон із червоним сонцем", між ліктем та зап'ястям лівої руки - шрам від поранення болгаркою.

Орієнтовно був одягнений у вишневу курточку або у теплий спортивний костюм. Рідні та друзі просять усіх, хто щось знає про поточне перебування або бачив Віталія після його зникнення, телефонувати за номерами 093-295-46-53 (Юля), 095-426-87-62 (Наташа), 095-086-19-03 (Оксана), 073-105-63-48 (Таня).

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