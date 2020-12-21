В Киеве пропал без вести 32-летний мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что мужчина в последний раз выходил на связь по телефону 18 декабря.

"Помогите в розыске! Токарь Виталий Викторович, 16.10.1988 года рождения.

Последний раз разговаривал по телефону с женой в 07.30 18 декабря 2020 года. Далее телефон находится вне зоны досягаемости. Жил на Позняках, проспект Григоренко, 21. Работал на строительном объекте по ул. Героев Сталинграда (Оболонь)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он мог быть на улице Садовой (метро Славутич, район Осокорки).

Также сообщается о приметах пропавшего мужчины. Его рост - 176 см, вес - 70-75 кг, худощавого телосложения. Мужчина черноволосый, имеет седину и выразительные голубые глаза. На плече у него есть татуировка "зеленый дракон с красным солнцем", между локтем и запястьем левой руки - шрам от ранения болгаркой.

Ориентировочно был одет в вишневую курточку или в теплый спортивный костюм. Родные и друзья просят всех, кто что-то знает о текущее нахождении или видел Виталия после его исчезновения, звонить по номерам 093-295-46-53 (Юля), 095-426-87-62 (Наташа), 095-086-19-03 (Оксана), 073-105-63-48 (Таня).

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.