Під Києвом п'яна компанія потрапила у ДТП, влетівши у паркан

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що на мікроавтобусі Renault на великій швидкості колесив водій у стані алкогольного сп'яніння разом з такими ж нетверезими друзями. Вони їздили вулицями смт Селекція Білоцерківського району Київської області.

"Їм було абсолютно плювати, що вони піддають перехожих небезпеки від своїх маневрів. Дебош тривав не дуже довго - вони збили паркан і влетіли в приватний двір. Вся буха компанія намагалася втекти з місця, а щоб було легше це здійснити - почали нападати на людей з металевими автомобільними ключами, але небайдужі громадяни утримали їх і не дали їм втекти до приїзду поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у водія виявили 1,68 пропилі алкоголю в крові.

"Сам алко-водій каже, що це у нього вже втретє, і що нічого йому за це не буде, тому що він когось там впливового знає", - додали в київському пабліку.

Раніше повідомлялось, що 17 грудня на автодорозі Київ-Чоп біля села Конюхів в Стрийському районі Львівської області сталася аварія, у якій постраждало 10 людей. Рятувальникам довелося застосувати гідравлічні інструменти, щоб деблокувати чотирьох постраждалих з пошкоджених авто.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.