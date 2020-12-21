Под Киевом пьяная компания попала в ДТП, влетев в забор

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

Так, сообщается, что на микроавтобусе Renault на большой скорости колесил водитель в состоянии алкогольного опьянения вместе с такими же нетрезвыми друзьями. Они ездили по улицам пгт Селекция Белоцерковского района Киевской области.

"Им было абсолютно плевать, что они подвергают прохожих опасности от своих маневров. Дебош длился не очень долго - они сбили забор и влетели в частный двор. Вся бухая компания пыталась скрыться с места, а чтобы было легче это осуществить - начали нападать на людей с металлическими автомобильными ключами, но неравнодушные граждане удержали их и не дали им скрыться до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителя обнаружили 1,68 пропила алкоголя в крови.

"Сам алко-водитель говорит, что это у него уже третий раз, и что ничего ему за это не будет, потому что он кого-то там влиятельного знает", - добавили в киевском паблике.

Ранее сообщалось, что 17 декабря на автодороге Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области произошла авария, в которой пострадали 10 человек. Спасателям пришлось применить гидравлические инструменты, чтобы деблокировать четырех пострадавших из поврежденных авто.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.