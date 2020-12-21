У Києві розшукують родичів дідуся, якого знайшли на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці на дитячому майданчику зустріли чоловіка, який втратий пам'ять.

"Увага! Пошук родичів! Загубився дідусь. З шостої ранку на вулиці, без пам'яті, нічого про себе не знає, замерзає. В даний момент знаходиться на дитячому майданчику будинку 5, вул. Кондратюка. Репостніть, може побачать родичі!" - йдеться в повідомленні.

Як видно по фото, чоловік пенсійного віку, виглядає чистим та охайним. Він доволі легко одягнений як для зими та ходить із тростинкою.

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Раніше повідомлялось, що у Києві зник безвісти 32-річний чоловік. В останній раз він виходив на зв'язок по телефону 18 грудня.

"Допоможіть у розшуку! Токар Віталій Вікторович, 16.10.1988 року народження. Останній раз розмовляв по телефону з дружиною о 07.30 18 грудня 2020 по року. Далі телефон знаходиться поза зоною досяжності. Жив на Позняках, проспект Григоренка, 21. Працював на будівельному об'єкті, що по вул. Героїв Сталінграда (Оболонь)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він міг бути на вулиці Садовій (метро Славутич, район Осокорки). Всім, хто має якусь інформацію про чоловіка, обіцяють повну конфіденційність.

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

Раніше Politeka писала, що у Києві розшукують родичів 72-річної жінки, фото.