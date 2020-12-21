В Киеве разыскивают родственников дедушки, которого нашли на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице на детской площадке встретили мужчину, который потерял память.

"Внимание! Поиск родственников! Потерялся дедушка. С шести утра на улице, без памяти, ничего о себе не знает, замерзает. В данный момент находится на детской площадке дома 5, ул. Кондратюка. Репостните, может увидят родственники!" - говорится в сообщении.

Как видно по фото, мужчина пенсионного возраста, выглядит чистым и опрятным. Он довольно легко одет как для зимы и ходит с палочкой.

Ранее сообщалось, что в Киеве пропал без вести 32-летний мужчина. В последний раз он выходил на связь по телефону 18 декабря.

"Помогите в розыске! Токарь Виталий Викторович, 16.10.1988 года рождения. Последний раз разговаривал по телефону с женой в 07.30 18 декабря 2020 года. Далее телефон находится вне зоны досягаемости. Жил на Позняках, проспект Григоренко, 21. Работал на строительном объекте по ул. Героев Сталинграда (Оболонь)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он мог быть на улице Садовой (метро Славутич, район Осокорки). Всем, кто имеет какую-то информацию о мужчине, обещают полную конфиденциальность.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.