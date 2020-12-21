У Києві водія оригінально "провчили" за неправильне паркування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Так, у мережі з'явилось фото автомобіля, припаркованого на дорозі біля житлових багатоповерхівок, на якому намалювали чоловічий статевий орган.
Відомо, що інцидент стався на Татарці.
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"Яке місто, таке і графіті. На Татарці оцінив привіт, залишений невдалому парковочному козлу - "What is Love", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні не вказують, кому належить авто, та хто і за що вирішив так "покарати" водія. Статевий орган зобразили на капоті і лобовому склі машини.
Раніше повідомлялось, що в Києві припарковане на тротуарі авто перекинули на дах. При цьому немає інформації, хто і за що вирішив так "провчити" власника авто.
"Не ДТП. А просто акт вандалізму-рогулізму. Вчора ще була на колесах. Перехрестя Кривоноса-Лобановського, спуск в гаражі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, раніше у Києві любителів паркуватись на тротуарі "провчили" та пробили шини авто.
Відомо, що інцидент стався на Русанівці.
"Схоже, що комусь дуже не сподобалася парковка автовласників на тротуарі. Київ, Русанівка", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.