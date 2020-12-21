В Киеве водителя оригинально "проучили" за неправильную парковку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, в сети появилось фото автомобиля, припаркованного на дороге возле жилых многоэтажек, на котором нарисовали мужской половой орган.
Известно, что инцидент произошел на Татарке.
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"Какой город, такое и граффити. На Татарке оценил привет, оставленный незадачливому парковочному козлу - "What is Love", - говорится в сообщении.
В сообщении не указывают, кому принадлежит авто, и кто и за что решил так "наказать" водителя. Половой орган изобразили на капоте и лобовом стекле машины.
Ранее сообщалось, что в Киеве припаркованное на тротуаре авто опрокинули на крышу. При этом нет информации, кто и за что решил так "проучить" владельца авто. Инцидент произошел на перекрестке Кривоноса-Лобановского. На момент публикации фото сообщалось, что за день до этого машина еще стояла на колесах.
Кроме того, ранее в Киеве любителей парковаться на тротуаре "проучили" и пробили шины авто.
Известно, что инцидент произошел на Русановке.
"Похоже, что кому-то очень не понравилась парковка автовладельцев на тротуаре. Киев, Русановка", - говорится в подписи к видео, где можно наблюдать две машины с пробитыми шинами.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.