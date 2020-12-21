В Киеве водителя оригинально "проучили" за неправильную парковку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в сети появилось фото автомобиля, припаркованного на дороге возле жилых многоэтажек, на котором нарисовали мужской половой орган.

Известно, что инцидент произошел на Татарке.

"Какой город, такое и граффити. На Татарке оценил привет, оставленный незадачливому парковочному козлу - "What is Love", - говорится в сообщении.

В сообщении не указывают, кому принадлежит авто, и кто и за что решил так "наказать" водителя. Половой орган изобразили на капоте и лобовом стекле машины.

Ранее сообщалось, что в Киеве припаркованное на тротуаре авто опрокинули на крышу. При этом нет информации, кто и за что решил так "проучить" владельца авто. Инцидент произошел на перекрестке Кривоноса-Лобановского. На момент публикации фото сообщалось, что за день до этого машина еще стояла на колесах.

Кроме того, ранее в Киеве любителей парковаться на тротуаре "проучили" и пробили шины авто.

Известно, что инцидент произошел на Русановке.

"Похоже, что кому-то очень не понравилась парковка автовладельцев на тротуаре. Киев, Русановка", - говорится в подписи к видео, где можно наблюдать две машины с пробитыми шинами.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.