З'ясувалося, що до ЗСУ хлопець відношення не має

У Києві чоловіка, який залишив свою собаку на знайому і зник, ще й розшукують колишні роботодавці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, киянка попросила допомоги у пошуках її знайомого, який залишив їй свою собаку на декілька днів, але раптово зник.

"Мій знайомий залишив мені собаку на 3-4 дні, під приводом від'їзду в короткочасну відрядження. Через 8 днів він перестав виходити на зв'язок, не читає смс, не бере слухавку! Грошей на собаку не залишив! Собака добра, але не може знаходиться сама в квартирі. Взагалі, я живу в Польщі і приїхала вперше за 2 роки і тепер нікуди не можу вийти", - поскаржилась киянка.

Вона розповіла, що її знайомого звуть Андрій, він татуювальник, 1996 року народження, живе в районі Академмістечка. Також, за словами дівчини, він нібито є військовозобов'язаним.

Згодом виявилось, що жодного відношення до ЗСУ Андрій не має, зате його шукають за махінації його колишні роботодавці.

"Друзі, тут з‘ясувалося, що ніякої причетності до ЗСУ Андрій, який впарив собаку дівчині, не має. Більше того, його ще й розшукують колишні роботодавці, бо аргументовано підозрюють у шахрайських махінаціях. Такий от Андрійка цікавий хлопчина", - йдеться в повідомленні.

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