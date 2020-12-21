В Киеве мужчину, который оставил свою собаку на знакомую и исчез, еще и разыскивают бывшие работодатели

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевлянка попросила помощи в поисках ее знакомого, который оставил ей свою собаку на несколько дней, но внезапно исчез.

"Мой знакомый оставил мне собаку на 3-4 дня, под предлогом отъезда в кратковременную командировку. Через 8 дней он перестал выходить на связь, не читает смс, не берет трубку! Денег на собаку не оставил! Собака добрая, но не может находится одна в квартире. Вообще, я живу в Польше и приехала впервые за 2 года и теперь никуда не могу выйти", - пожаловалась киевлянка.

Она рассказала, что ее знакомого зовут Андрей, он татуировщик, 1996 года рождения, живет в районе Академгородка. Также, по словам девушки, он якобы является военнообязанным.

Впоследствии оказалось, что никакого отношения к ВСУ Андрей не имеет, зато его разыскивают за махинации его бывшие работодатели.

"Друзья, тут выяснилось, что никакой причастности к ВСУ Андрей, который впарил собаку девушке, не имеет. Более того, его еще и разыскивают бывшие работодатели, так как аргументированно подозревают в мошеннических махинациях. Такой вот Андрюша интересный паренек", - говорится в сообщении.

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